Caso Negreira, il calcio spagnolo (senza il Real) condanna il Barça. Il comunicato

In Spagna continua a far discutere il “Barcagate”. I pagamenti sospetti del presidente blaugrana Laporta al vicepresidente della sezione arbitrale della RFEF (Federcalcio spagnola) hanno scatenato l’ira di diversi club spagnoli. Oggi si è riunita la Commissione Delegata della Liga per discutere del caso Barcellona e le squadre hanno fatto un comunicato congiunto per condannare questi comportamenti. Diversi club, ma tra questi non c’è il Real Madrid: “Si è riunita oggi la Commissione delegata de LaLiga (composta da Atlético Madrid, Levante, Siviglia, Real Betis, Real Sociedad, Cadice, Getafe, Villarreal, Tenerife, Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo e Huesca), che ha espresso profonda preoccupazione per questo caso, che considerano della massima gravità, per il quale la proposta di una comunicazione congiunta ha ricevuto il sostegno unanime di tutti i Club de LaLiga SmartBank e di tutti Club de LaLiga Santander ad eccezione di due, che si sono opposti a questa dichiarazione congiunta per motivi diversi. LaLiga e la sua Commissione delegata respingono e ripudiano i fatti, e sono profondamente preoccupati e lavorano attivamente per chiarire eventuali irregolarità che potrebbero essersi verificate attorno al caso Negreira, siano esse sportive o di qualsiasi altra natura”.

Foto: Logo LaLiga