Caso Mudryk, assunti dal calciatore gli stessi legali di Paul Pogba

Il Chelsea, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che Mykhailo Mudryk in seguito a un risultato anomalo nei test delle urine, è risultato positivo a un test antidoping. Il giocatore ha fin da subito smentito di aver assunto consapevolmente sostanze vietate dal rigido ordinamento, e si è ora in attesa di un secondo test per confermare o smentire le analisi. Nel frattempo, in attesa di nuovi sviluppi della vicenda, il giocatore ha deciso di iniziare a costruire la sua difesa, per andare incontro a un possibile processo. Secondo quanto riportato da media ucraini, Mudryk ha assunto la stessa squadra di legali che si è occupata del caso Pogba, che tra qualche mese potrà tornare in campo dopo aver scontato la sua squalifica, sempre per doping.

Foto: Instagram Mudryk