Caso Mourinho-Marcenaro, la Procura FIGC chiude l’indagine

Nella giornata di oggi, apprende l’ANSA, è stata notificata oggi la contestazione formale con avviso di conclusione indagini del procedimento aperto per le dichiarazioni lesive dalla Procura Federale, sabato scorso, contro l’allenatore della Roma, José Mourinho, dopo le parole del tecnico giallorosso contro Matteo Marcenaro, arbitro di Sassuolo-Roma. La società giallorossa adesso ha 5 giorni di tempo per presentare delle memorie difensive o scegliere di far interrogare l’allenatore dal procuratore federale.

Foto: Twitter Roma