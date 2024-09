Caso Mbappé: il PSG fa ricorso. Non vuole versare i 55 milioni al calciatore

Continua la querelle tra PSG e la sua ex stella, Kylian Mbappè. Dopo la decisione della LFP che ha sancito come il club deve versare i 55 milioni di euro a Mbappé, il Paris Saint-Germain fa la sua contromossa. Secondo quanto riferito da L’Equipe, il club transalpino avrebbe infatti presentato appello contro la decisione della LFP – l’equivalente della nostra Lega calcio – che ordinava alla società di versare 55 milioni di euro all’attaccante del Real Madrid per stipendi e bonus arretrati. La notizia era già ufficiosa, dopo il comunicato del club, ma ora è arrivato il passo ufficiale. La contesa, spiega il quotidiano parigino, pare destinata a protrarsi molto a lungo.

