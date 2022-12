Caso Juve, i Pm della Procura di Torino: “Contesto criminale di allarmante gravità”

I Pm di Torino hanno descritto senza usare mezzi termini l’operato finanziario della Juventus: “Un contesto criminale di allarmante gravità, essendosi di fronte a condotte illecite, reiterate e protratte nel tempo, per ben tre esercizi, di indubbio spessore ponderale”. I Pm lo hanno scritto nella richiesta per l’applicazione delle misure interdittive nei confronti dei tredici indagati – si legge su Calcio e Finanza -, richiesta poi negata dal Gip che non ne ha ravvisato i presupposti. In particolare, i Pm scrivono: “I reati analizzati (…) per le modalità effettive di realizzazione, delineano un’elevata pericolosità soggettiva dei rei, rendendo innegabilmente concreto il pericolo che gli stessi, qualora si presenti l’occasione, continuino a delinquere”.

Foto: Twitter Juventus