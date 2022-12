Il Fatto Quotidiano pubblica stralci di una riunione fatta da Claudio Chiellini, ex dirigente della Juventus, a margine della quale il fratello del capitano bianconero, oggi dirigente del Pisa, annotava gli obiettivi fissati da Paratici: “Restante plusvalenze 70 milioni per arrivare a obiettivo area sportiva. Restante plusvalenze 120 milioni per arrivare a zero”.