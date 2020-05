Caso Hudson-Odoi: l’esterno del Chelsea viola il lockdown, litiga con una modella e scatta l’arresto

Caso Callum Hudson-Odoi in casa Chelsea. L’esterno ha violato il lockdown e, dopo aver litigato con una modella, è scattato l’arresto nei suoi confronti. La donna sarebbe stata gravemente ferita e poi portata in ospedale. Hudson-Odoi avrebbe invitato la modella a casa sua mandando un’auto a prenderla, la Polizia e il London Ambulance Service sono stati chiamati alle 3:53 di domenica 17 per maggio. Hudson-Odoi, tra l’altro, era stato il primo calciatore di Premier League risultato positivo al Coronavirus.