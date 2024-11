Caso Gudmundsson, la Procura ricorre in appello. L’avvocato: “Sorprendente, la sentenza è ben motivata”

Il caso Gudmundsson non è ancora del tutto chiuso. L’innocenza dell’islandese si basava principalmente sulle testimonianze del calciatore, della donna e di altri soggetti. La Procura della Repubblica ha deciso di fare ricorso in appello contro la sentenza. La notizia è stata confermata dall’avvocato difensore, Vilhjálmur Vilhjálmsson, in un’intervista al portale Vìsi: “È sorprendente che il Pubblico Ministero abbia scelto di ricorrere in appello, considerando che la sentenza è ben motivata e il risultato è giuridicamente corretto”.