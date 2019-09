Caso Griezmann, il Barça non ci sta: ricorso per la multa di 300 euro

La scorsa estate, Antoine Griezmann ha salutato l’Atletico Madrid concretizzando un trasferimento al Barcellona che sarebbe già potuto arrivare con un anno di anticipo. I Colchoneros, però, avevano denunciato alla Federazione spagnola il club catalano, reo di aver tenuto contatti con il calciatore a stagione in corso, quando il calciomercato era chiuso e senza passare attraverso il consenso della sua allora società. Oggi la RPEF ha annunciato la decisione finale sulla spinosa questione: la violazione c’è stata, la multa è richiesta. Solo che è di 300 euro, una cifra che, per un club delle proporzioni del Barça, è davvero irrisoria. Tuttavia, secondo quanto riferiscono i colleghi del Mundo Deportivo, il club catalano presenterà comunque ricordo perché “non ci sono prove che dimostrino irregolarità”. Insomma, vista la cifra, il Barcellona rischia seriamente di spendere più in spese legali…

Foto: Barcellona Twitter