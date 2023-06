Caso Emiliano Sala: Cardiff condannato a pagare l’intero trasferimento al Nantes

Ne dà notizia l’Equipe. Mentre la dirigenza dell’FC Nantes è scossa da guai giudiziari, ha appena vinto ancora nell’aspra disputa legale e finanziaria che l’ha opposta, per più di quattro anni, al Cardiff City in merito al trasferimento dell’Emiliano Sala. Il caso è noto e triste: Il 19 gennaio 2019 il giocatore venne acquistato a titolo definitivo dal Cardiff per circa 17 milioni. Il 21 gennaio 2019 l’aereo privato che lo avrebbe dovuto trasportare da Nantes a Cardiff scomparve dai radar. Nelle giornate successive emersero dei resti che sancirono che Emiliano era perito in un incidente aereo. Ne è nata una controversia tra le due società se l’importo per il trasferimento dovesse essere effettivamente pagato oppure no. Il club gallese ora è stato condannato a pagare le ultime due rate (rispettivamente 6 milioni di euro e 5 milioni di euro, ovvero 11 milioni di euro) de i 17 milioni di compenso totale dell’operazione, e che si era rifiutato di saldare. Questa somma corrisponde alle due tratte che il Cardiff ha dovuto pagare al Nantes rispettivamente il 1° gennaio 2020 e il 1° gennaio 2021. Questo obbligo di pagamento era accompagnato da interessi sul debito del 5%. Sollecitata dal giornale parigino, la FIFA ha confermato alle loro fonti che venerdì scorso il suo tribunale di calcio aveva “emesso una decisione in merito alle rivendicazioni avanzate dall’FC Nantes contro il Cardiff City FC”. A fine settembre 2019, il Comitato per lo Status dei Calciatori della FIFA aveva già condannato il Cardiff al pagamento della prima rata – 6 milioni di euro – di tale disastroso trasferimento, “in conformità con l’accordo […] concluso tra le parti il ​​19 gennaio 2019”, due giorni prima della morte accidentale dell’attaccante argentino nello schianto del suo aereo privato, nella Manica. Il club gallese aveva presentato ricorso contro questa decisione davanti alla Corte Arbitrale dello Sport (TAS, con sede a Losanna), senza successo. Il Cardiff ha confermato che la FIFA “ha ordinato loro di pagare” queste due tranche rimanenti. l’FC Nantes, sollecitato anch’esso dall’Equipe, si è detto “felicissimo di questa nuova vittoria davanti alla FIFA”. “Il club ha visto così confermati i suoi diritti”, hanno spiegato i legali del club, Jérôme Marsaudon e Louis-Marie Absil, dello studio RMT. SperaNO che dopo quattro anni di procedura, il Cardiff City finalmente rispetti i suoi impegni finanziari e metta fine alle sue vessazioni procedurali. L’FC Nantes è ansioso di chiudere definitivamente l’aspetto legale di questo tragico incidente“.

Foto Twitter uff Arsenal