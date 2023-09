Caso Doping, Palomino assolto anche dal TAS di Losanna

Josè Palomino , difensore dell’Atalanta ha vinto anche il ricorso al Tas di Losanna in merito alla squalifica che gli era stata comminata per doping nel 2022. Il giocatore nerazzurro era già stato assolto dal Tribunale Antidoping dopo che la positività al Costebol era stata giudicata come ‘assunzione involontaria’. In quella occasione il difensore era riuscito a dimostrare di aver semplicemente usato una pomata dimostrando di non aver assunto la sostanza in modo volontario. L’agenzia italiana antidoping, però, aveva presentato ricorso al Tas di Losanna ma anche in questo caso Palomino è stato assolto.

Foto: sito Atalanta