Caso di Covid nel Bologna: oggi assente Arnautovic

Nel pomeriggio di oggi il Bologna ha reso nota la positività di un elemento del gruppo squadra, ma senza fare nomi. Qualche dettaglio in più lo comunica il Corriere di Bologna, che fa sapere che oggi a Casteldebole non si è visto Marko Arnautovic. Potrebbe non significare nulla, ma è pur vero che chi non ha lavorato sul campo, cioè Schouten e Vignato, era comunque presente per effettuare terapie e lavoro di scarico. Tutti i giocatori del Bologna sono sottoposti a doppia o tripla vaccinazione o hanno preso il Covid, quindi l’elemento positivo si sottoporrà a frequenti tamponi nella speranza di tornare negativo per Bologna-Torino.

Foto. Sito Bologna