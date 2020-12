Caso di calcioscommesse in Premier League: Kieran Trippier squalificato per 10 settimane

Il calcioscommesse colpisce la Premier League. Kieran Trippier, ex giocatore di Tottenham e Burnley, adesso in Spagna all’Atletico Madrid, è stato squalificato per ben 10 settimane e multato per 78.000 euro perché coinvolto in un caso di scommesse sportive.

Il giocatore aveva ricevuto nello scorso mese di maggio un’accusa di aver violato le normative sulle scommesse per il suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid a luglio 2019. La FA ha annunciato la sanzione tramite un comunicato ufficiale, questa include tutta l’attività calcistica e risulta effettiva a partire da oggi, dopo una sollecitazione della FIFA. L’inglese non potrà essere convocato da Simeone per tutte le gare delle prossime 10 settimane.

Foto: Express