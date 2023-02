Caso Dani Alves: la Procura di Barcellona si oppone alla scarcerazione del calciatore

La procura di Barcellona si è opposta alla richiesta presentata dalla difesa di Dani Alves di rilasciare il giocatore, attualmente in custodia cautelare in carcere con l’accusa di stupro. Secondo la procura, le ragioni che hanno portato il giudice a disporre la custodia cautelare in carcere sono ancora valide in quanto persisterebbero “razionali indizi di criminalità” e rischio di fuga, “senza che le misure alternative al carcere proposte dalla difesa attenuino questi rischi”. Ne dà notizia la tv spagnola Tve. La scorsa settimana la difesa del calciatore brasiliano aveva chiesto il suo rilascio in attesa del processo affermando come Alves era disposto a consegnare il suo passaporto e a indossare un braccialetto elettronico, in modo da evitare il rischio di fuga.

Foto: Instagram Dani Alves