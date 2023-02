Caso Dani Alves, il Tribunale di Barcellona ha deciso: resta in carcere

Il Tribunale di Barcellona non ha accolto le misure cautelari proposte dall’avvocato nel ricorso presentato contro la carcerazione preventiva di Dani Alves. L’ex laterale brasiliano dei blaugrana è stato accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza al nightclub Sutton di Barcellona la notte del 30 dicembre. Come affermano fonti spagnole, il ricorso non ha avuto un buon esito per il calciatore: il Tribunale ha deciso questa mattina di mantenere Alves in custodia cautelare e senza cauzione.

Foto: Instagram Dani Alves