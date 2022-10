Caso Cristiano Ronaldo, secondo As potrebbe non essere convocato contro il Chelsea

Tiene banco, a Manchester, il gesto di Cristiano Ronaldo che, nella partita contro il Tottenham, ha lasciato la panchina in anticipo. Riguardo a ciò, come riporta il quotidiano spagnolo As, le conseguenze potrebbero tradursi non solo in un’ammenda economica, ma anche in una mancata convocazione contro il Chelsea.

Foto: twitter Cristiano Ronaldo