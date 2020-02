Caso Coronavirus: rinviata Piacenza-Samb. In Lombardia stop a 40 partite tra i dilettanti

Si ferma il calcio dilettantistico in Lombardia: è la conseguenza dell’emergenza Coronavirus dopo i primi casi di italiani contagiati in provincia di Lodi. Il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato circa 40 partite di diversi campionati, dall’eccellenza alle juniores femminili, “a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio”. In Serie C, rinviata la gara tra Piacenza e Sambenedettese, in programma domenica 23 febbraio al Garilli.