Caso Bellomo, la Procura FIGC archivia il caso: “Nessun illecito”

Lo scorso 23 maggio Ternana e Bari si giocavano il ritorno del play-out per non retrocedere in Serie C e, a seguito della vittoria dei pugliesi per 0-3, uno scandalo travolse uno dei protagonisti: Nicola Bellomo. Il giocatore non venne utilizzato nel corso di quella gara ma l’espulsione rimediata dallo stesso a pochi minuti dal termine della gara fece scoppiare un presunto caso scommesse. Adesso è arrivata la decisione della Procura Federale della FIGC: “Nessun illecito disciplinare imputabile a Nicola Bellomo”. Dunque archiviato la posizione di Nicola Bellomo.

Foto: Instagram Bellomo