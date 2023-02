Caso Barça, Negreira potrebbe non parlare in tribunale: soffre di un principio d’Alzheimer

La giornata di ieri è stata importante per il caso Negreira che sta coinvolgendo il Barcellona. Il Siviglia ha emesso un comunicato nel quale si chiede chiarezza, e lo stesso ha fatto poco dopo l’Espanyol. L’idea dell’Atletico Madrid era quella di emettere un comunicato congiunto firmato da varie società del campionato spagnolo, ma il Barcellona, appoggiato dal Real Madrid – legati dal progetto Superlega – è riuscito a frenare l’iniziativa dei Colchoneros. E questa mattina sono arrivate ulteriori novità sul caso dalla Spagna. Secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli – El Espanol, Marca e As per citarne alcuni – l’avvocato di Enriquez Negreira ha presentato un dossier medico presso la polizia dove afferma che il suo assistito soffre di un principio di Alzheimer. Per il momento l’ex arbitro ha scelto di non rilasciare dichiarazioni di fronte agli inquirenti. Ma se l’Alzheimer fosse confermato renderebbe ancora più complicata la sua apparizione di fronte al giudice.