Caso Acerbi-Juan Jesus, il Giudice Sportivo: “Sarà necessario un approfondimento da parte della Procura Federale”

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato in merito al caso Acerbi-Juan Jesus, sotto indagine per appurare la natura razzista o meno delle parole pronunciato dal difensore dell’Inter nei confronti del giocatore brasiliano. Come si evince dalla seguente nota ufficiale, verrà chiesto un supplemento d’indagine alla FIGC:

“Il Giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest’ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli”.

Foto: Instagram Acerbi