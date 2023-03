Casini: “Supercoppa a 4 squadre già dall’anno prossimo. Sui fondi non è stato deciso nulla”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega, annunciando anche la Supercoppa a 4 squadre dall’anno prossimo.

Queste le sue parole: “C’è stata l’informativa sulle varie manifestazioni d’interesse da parte degli investitori. L’assemblea ha ascoltato le proposte e le squadre si sono prese del tempo per decidere. Anche per le riforme organizzative era un’informativa sia per le competizioni europee, sia per i nostri campionati. È stata accettata l’offerta per l’Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione a quattro squadre sul modello spagnolo. Sulla ripartizione dei diritti tv, si è discusso sull’algoritmo ed è stato confermato il modello adottato l’anno scorso. Sul paracadute è stata istituita una commissione per la suddivisione dei contributi che in parte viene inglobata”.

Sui fondi: “Non è stato deciso niente. Era un’informativa e le squadre hanno scelto di tenere aperte tutte le possibilità. Tutti erano soddisfatti degli interessi dei finanziatori. Sono sette offerte e negli ultimi due giorni ne sono arrivate altre due”.

Foto: Instagram personale