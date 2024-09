Casini sulle parole di Commisso: “La Serie A è attenta alla sostenibilità”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea avvenuta oggi insieme ai club del massimo campionato. Oltre ai vari temi trattati, il presidente si è soffermato sulle parole di Rocco Commisso delle ultime ore, che denunciava una differente strategia di trattamento verso alcune squadre dal punto di vista dei bilanci.

Sull’assemblea: “L’ordine del giorno era abbastanza stringato, il tema più importante è stato quello legato ai temi federali. L’assemblea ha da un lato previsto di aggiornare il documento di riforme proposte dalla Serie A già predisposto a febbraio con ulteriori dati ed elementi; dall’altro si è discusso della richiesta di nominativi per la commissione indipendente di valutazione della sostenibilità finanziaria delle società professionistiche. Nel far questo ci siamo aggiornati: dobbiamo indicare dei nominativi entro il 20 settembre, alla Federazione per poi farli avere al governo. Rispetto al percorso federale, l’assemblea ha ribadito la necessità di arrivare all’assemblea del 4 con una proposta di modifica dello statuto coerente con il percorso proposto dalla Serie A”.

Le parole di Commisso: “Sono questioni che riguardano il controllore, la FIGC, non i controllati. Tengo a dire che anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c’è molta attenzione alla sostenibilità. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri UEFA per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram