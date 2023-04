Casini sul tema stadi: “È la priorità, abbiamo chiesto aiuto al Governo. Euro2032 non può essere l’unica strada”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è tornato a parlare del tema stadi: “L’ultima sessione di mercato ci ha dimostrato che chi spende tanto è la Premier. La questione stadi è la nostra priorità, è il principale ritardo. Le cause risalgono a origini lontane e sono anche di sistema. Abbiamo chiesto aiuto al governo non solo per le risorse pubbliche perché si tratta spesso di stadi di proprietà del comune, ma anche perché le procedure sono troppo lente e ci sono troppe amministrazioni coinvolte e in contrasto tra loro. Il ruolo centrale è del governo, che ci aiuti a sciogliere tutti i nodi burocratici, è questo lo strumento che abbiamo chiesto. L’Europeo 2032 è un’opportunità straordinaria ma non può essere l’unica possibilità per risolvere questo problema”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram