Casini sul -10 alla Juve: “Come Lega non commentiamo le sentenze, soprattutto se non definitive”

Intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del Charity Gala Dinner, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha così parlato dei dieci punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale alla Juventus: “Se n’è parlato, noi come Lega non commentiamo le sentenze, soprattutto non definitive. Non sappiamo come andrà avanti questa vicenda, una volta finito tireremo le conclusioni”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram