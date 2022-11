Casini: “Sottovalutare il nostro calcio è uno sport tutto italiano”

A margine della ventesima edizione del ‘Golden Boy’ il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha così parlato dell’ultima giornata del massimo campionato: “Sottovalutare il calcio italiano è uno sport tutto italiano. È stata una giornata interessante sotto tutti i profili, dobbiamo trattarlo meglio il nostro calcio”. Poi ha proseguito parlando del calcio femminile: “Il calcio femminile è cresciuto molto negli ultimi anni ma non è abbastanza: bisogna guardare ai paesi dove il calcio femminile è molto sviluppato come Francia e Stati Uniti. È un dovere come Serie A investire nel calcio femminile”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram