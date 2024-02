Casini: “Siamo rimasti tutti sconcertati dalla risposta di Gravina”

Intervenuto ai microfoni del programma “Giù la maschera” su Radio1, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha così commentato le parole di Gabriele Gravina (“Non ci sono i presupposti perché la Serie A sia come la Premier”): “Siamo rimasti tutti sconcertati” dalla risposta del presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo la presa di posizione della Lega Serie A che ha chiesto maggiore autonomia ipotizzando un modello organizzativo come quello della Premier League. “Alla fine la proposta della Serie A è stata pacata e di collaborazione, non di contrapposizione. La risposta” di Gravina sembra non dare considerazione a quella che è la componente più importante. Alla base di tutto questo c’è un principio molto noto: no taxation without representation. La Serie A finanzia tutto il sistema ed eèimpensabile che la governance federale non riconosca alla Serie A un ruolo giusto quantomeno per quel che riguarda la Serie A“.

