Casini: “Serie A sottovalutata. Spalletti? De Laurentiis ha tutelato gli interessi del Napoli e ha fatto bene”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha così parlato dei temi caldi: “La Serie A spesso viene sottovalutata, rispetto invece alle eccellenze che ha a livello di proprietà. La Serie A rispetto ad altre leghe ha vari tipi di proprietà: il tifoso, l’industriale, lo straniero, i fondi d’invrstimento. Pensate anche ai fondi tifosi, tipo Commisso e la Fiorentina. Questo dà ricchezza alla Serie A, c’è maggior varietà e un grande contrubito. Problemi degli italiani? Polemica sbagliati nei tempi. Il Lecce ha usato rispettato quello che il regolamento consentiva: polemica eccessiva. Mai più casi Juventus? Noi come Lega abbiamo scelto per rispetto di non commentare, sopratutto quando la giustizia è in corso. La Lega non commenta la giustizia spirtiva, nemmeneo il suo presidente. E’ evidente che bisogna accelerare le tempistiche ed avere una parola certi in tempi rapidi. Il CAS ad esempio, per le olimpiadi, decide in 24 ore. Non si può stare più di 24 ore in attesa per assegnare una medaglia d’oro, mi sembra un tema che andrà migliorato e c’è stata già una prima norma a tal riguardo. Mancini-FIGC? Non commentiamo questo aspetto, non è competenza nostra. De Laurentiis ha tutelato gli interessi del Napoli ed ha fatto bene. Non c’entrano parti di non concorrenza o questi aspetti sulla vicenda dell’allenatore Spalletti. Spalletti è l’allenatore campione d’Italia, va ricrodato. Non mi sentirei di muovere critiche alla federazione se si è indirizzata verso l’allenatore campione d’Itaia che era a riposo”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram