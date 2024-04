Casini: “Riforma dei campionati? È sempre sul tavolo”

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, intervistato nel corso della trasmissione radiofonica Radio Anch’Io Sport, in onda sulle frequenze di Rai Radio 1, si è espresso sull’eventuale riforma dei campionati. Queste le sue parole:

“La riforma dei campionati è sempre sul tavolo, lo dimostra la storia. I 74 punti tra tra l’Inter e la Salernitana? È vero, ma la Serie A resta uno dei campionati più competitivi di Europa. Sono circa 20 anni che la Serie A ha lo stesso numero di partite, quelle che sono aumentate in maniera esponenziale sono le competizioni internazionali. Con le altre leghe europee abbiamo fatto fronte comune per chiedere alla FIFA e alla UEFA una maggior consultazione. Atalanta-Fiorentina? A oggi lo slot unico per il recupero entro la fine del campionato sarebbe il 22 maggio, ma la Lega sta ragionando su ipotesi per salvaguardare al massimo la contemporaneità delle partite rilevanti per le qualificazioni alle competizioni europee. Nell’ipotesi in cui Atalanta e Fiorentina andranno avanti in Europa le altre date disponibili sarebbero 31 maggio o 2 giugno”.

Foto: sito Lega Serie A