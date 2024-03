Casini, presidente Lega Serie A commemora Barone: “Perdiamo una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Era sempre pronto a lottare per il bene del sistema”

Arrivano le prime reazioni alla terribile notizia della morte, avvenuta poco fa, del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Queste le parole di cordoglio espresse attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A dal presidente Lorenzo Casini: “Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe nei sui anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto.”

Foto: Twitter Lorenzo Casini