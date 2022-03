Casini presidente della Lega Serie A, Gravina commenta: “Ora compatti verso sfide importanti”

La giornata di oggi ha sancito l’elezione di Lorenzo Casini come nuovo presidente della Lega Serie A. È stato eletto in assemblea con 11 voti a favore contro 8 schede bianche e 1 voto a Paolo Dal Pino, reduce dalle dimissioni dalla carica di presidente della Lega Serie A nelle scorse settimane. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato: “Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un’ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato. Il calcio italiano ha sfide molto importanti da affrontare, impossibili da vincere senza una Lega di A autorevole e responsabile“.

Foto: Twitter FIGC