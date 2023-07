Casini: “Numero 88? Mi auguro che di una cosa del genere un domani non si debba parlare”

Dopo l’assemblea odierna ha parlato in conferenza stampa Lorenzo Casini. Ecco le sue parole sulla questione del numero 88: “Oggi non ne abbiamo parlato, come lega abbiamo partecipato alla campagna approvata dal governo. Io credo che in quel documento ci siano anche misure più rilevanti, mi auguro che di una cosa del genere un domani non si debba parlare, ma è un domani non così vicino”.

Sulla questione dei diritti TV: “Noi abbiamo semplicemente replicato quanto previsto dalle linee guida e dal banco. Prevedono che le trattative private potessero essere prorogate di un ulteriore termine, massimo 30 giorni. Noi avevamo ipotizzato che questo lavoro potesse concludersi oggi, è emerso un lavoro molto intenso che necessitava della proroga. Non c’è nulla che non sia andato. Sulle cifre non mi sbilancio, non ne comunico”.

Sulla vicenda Giuffrida-Iervolino?: “È stato detto che in alcuni casi si assiste a posizioni degli agenti che invadono le sfere di competenza della società o della dirigenza, con decisioni o ipotesi che non competono all’agente bensì alla società. Da questo punto di vista una possibilità è adottare un codice etico relativo ai rapporti agenti-club, magari anche con delle sanzioni per scoraggiare determinati comportamenti. C’è stato un consenso generalizzato rispetto a quello che ha prospettato la Salernitana, poi come sapete il tema agenti è molto discusso: il tema, come per le plusvalenze, non è l’uso ma l’abuso”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram