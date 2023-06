Casini: “Lo spareggio Spezia-Verona si giocherà domenica prossima. Possibile sede tra Udine, Lecce, Firenze e Reggio Emilia”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a Radio Anch’Io lo Sport a Radio 1, soffermandosi anche sullo spareggio salvezza tra Spezia e Verona.

Queste le sue parole: “Lo spareggio si giocherà domenica 11 giugno alle 20:45. Per quanto riguarda la sede abbiamo convocato un consiglio di Lega straordinario per oggi pomeriggio. Abbiamo chiesto alle 20 squadre associate disponibilità per lo stadio, hanno risposto positivamente Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Valuteremo tutto con il Ministero dell’Interno e l’Osservatorio per la sicurezza”.

Foto: facebook personale