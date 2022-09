Casini: “La situazione non è così drammatica. Ma bisogna intervenire con riforme profonde”

Intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha fatto il punto della situazione sull’attualità: “Serve più ottimismo e consapevolezza. Negli anni ’90 vincevamo tutte le competizioni, mentre nel 2011 nessuna italiana ha superato le qualificazioni nelle coppe europee. La situazione è meno drammatica di quanto si dice, ma bisogna intervenire con riforme profonde”.

Su alcuni dei problemi del calcio italiano: “Nel nostro sistema è stata vietata la pubblicità in diretta del betting che ha portato a 100 milioni di entrate in meno in Lega. Il paradosso è che in tv si vedono, non negli stadi. Si può fare con la lotta contro la ludopatia. La Serie A prima del mio arrivo ha offerto una soluzione, ovvero riorganizzare la Lega così da creare una società a cui affidare tutti i compiti di negoziazione dei diritti”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram