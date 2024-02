Casini: “La Serie A vuole rimanere a 20 squadre. Ma bisognerebbe ragionare su format diversi”

Intervenuto ai microfoni del programma “Giù la maschera” su Radio1, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha così parlato della possibilità di ridurre il numero di squadre nel massimo campionato italiano: “È chiaro che le grandi squadre, giocando tante competizioni, vorrebbero ridurre il numero di partite e vedono la riduzione del numero di squadre come presupposto. Come Serie A al momento la posizione è quella di non ridurre le squadre ma rimanere a 20 come Premier e Liga. Semmai bisognerebbe ragionare su format diversi, intervenendo sul numero di partite. Il Sud è sotto rappresentato in Serie A, penso a piazze come Palermo e Bari. Se si arrivasse ad avere quel tipo di platea ci sarebbe più audience, ci sarebbe più valore anche sui diritti tv quindi è un discorso aperto”.

Foto: Ministero della Cultura Italia Instagram