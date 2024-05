Casini: “Il Parma è un pezzo di storia importante che fa il suo giusto ritorno in Serie A”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato del ritorno in massima serie del Parma, aritmeticamente promossi dopo il pareggio di Bari di mercoledì.

Queste le sue parole: “Il Parma Calcio ha rappresentato l’Italia in Europa per tantissimi anni e quindi è un pezzo di storia importante che ritorna nel massimo campionato. È un valore aggiunto avere una società virtuosa come quella del club emiliano. Non solo abbiamo potuto seguire l’investimento sul calcio femminile, ma anche quello legato alle infrastrutture conferma come queste proprietà straniere vengano in Italia con l’idea di investire e portare in alto tutto il calcio italiano. È senza dubbio un’esperienza virtuosa, siamo contenti di avere una varietà e per la Lega è un punto di forza. Un momento importante sotto vari profili.

Soprattutto in quello dei risultati sportivi perché, come Lega, avere società italiane andare avanti in Europa e un posto in più in Champions League è estremamente positivo. Dal punto di vista organizzativo stiamo approfondendo in maniera seria delle possibili riforme. Vogliamo avere maggiore autonomia, stile modello ingle-se, perché possono portare ulteriori vantaggi”.

Foto: sito Serie A