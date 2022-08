Casini: “Gli arbitri italiani i migliori al mondo. Voglio far sì che restino una eccellenza”

Si è svolto oggi a Sportilia, sede del raduno precampionato per gli arbitri e assistenti di Serie A e B, un incontro tra l’AIA e gli organi di informazione. Presente anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, che ha parlato dell’eccellenza degli arbitri italiani.

Queste le sue parole: “Ringrazio gli organizzatori per l’invito, valeva infatti veramente la pena essere qui. L’arbitro non è solo il mestiere più difficile del mondo ma è indispensabile, senza arbitri infatti non si può giocare. Vedo nel mondo arbitrale soddisfazione ma anche motivi di allarme. Dobbiamo quindi fare di più per gli arbitri, come Lega e come componenti. Il calo del numero degli arbitri, che pure il Presidente Trentalange ed il suo gruppo sta riducendo al minimo grazie ad iniziative importanti come il doppio tesseramento, è un segnale che non va sottovalutato e per il quale dobbiamo aiutarli. Io vengo dal settore pubblico dove c’è il problema importante del salario, ma so che il tema del salario esiste anche sul fronte arbitrale. Come Lega ci prendiamo quindi l’impegno di fare quello che sarà possibile. Sono a disposizione per far si che la classe arbitrale italiana continui ad essere un’eccellenza riconosciuta nel mondo”.

Foto: facebook personale