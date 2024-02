Casini: “Calendario molto fitto, è un tema importante. La sovrapposizione delle partite di campionato con le coppe europee diventerà inevitabile”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega di questo pomeriggio.

Queste le sue parole: “La sovrapposizione delle partite di campionato con le coppe europee diventerà inevitabile. Prima di discutere di format alternativi, è opportuno chiarire alcune cose”.

Sui calendari emerso qualcosa?

“Ancora no, si è preso contezza di quale sarà il quadro. È molto fitto, c’è una presa d’atto e l’uniformità di vedute sulla posizione: dai dati che sono emersi, negli ultimi vent’anni, mentre a livello nazionale il numero di partite non è incrementato, se non con la final four di Supercoppa, a livello internazionale le partite sono cresciute in modo vertiginoso”.

Visto che ci sarà il mondiale per club, avete discusso dell’avvio del prossimo campionato?

“Sono questioni che non sono state affrontate oggi, ma lo saranno nelle prossime settimane. La prossima assemblea è l’8, ma in video”.

Si è parlato di Superlega?

“L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha riportato l’esito dell’incontro, poi non si è discusso. Si aspetta di capire cosa accadrà dopo la decisione della giustizia europea, ma non c’è stato un dibattito”.

Foto: Instagram personale