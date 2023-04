Casini annuncia: “I capitani avranno una fascia per sensibilizzare il tema del cambiamento climatico”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha annunciato che dalla prossima giornata i capitani di tutte le squadre avranno una fascia che richiameranno i colori delle gradazioni climatiche, ecco le sue parole: “Abbiamo subito accolto questo suggerimento lanciato dai capitani Calabria, Pessina e Berardi e da Alex Del Piero e quindi ci sarà la fascia da capitano che richiamerà i diversi colori delle gradazioni climatiche. Siamo grati alla petizione anche perché la Lega di Serie A è stata scelta dall’Uefa per un progetto pilota che deve portarci a realizzare tutti gli obiettivi di sostenibilità in vista del 2030. Su alcuni temi della sostenibilità siamo eccellenti. I nostri stadi invece fanno fatica se parliamo di efficientamento energetico. Ma già da agosto abbiamo dettato linee sul risparmio dei consumi e stiamo aiutando il passaggio al led in tutti gli impianti. Tutti i presidenti stanno rispondendo con convinzione”.

