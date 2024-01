Casini: “Anche nel 24-25 Serie A a fine anno. La Supercoppa è un esperimento”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini nel corso dell’intervista di fine anno su Rai Radio 1, ha confermato i turni natalizi per la prossima stagione: “Anche nel calendario della Serie A 2024-25 è previsto un turno di fine anno, questo perché gli spazi nel calendario sono sempre più ristretti e visto l’aumento degli impegni per le nazionali. Si preferisce così mettere un turno domenicale durante le feste natalizie piuttosto che un turno infrasettimanale in più”. Casini ha poi parlato della Supercoppa che prenderà il via il 18 di gennaio: “Il nuovo format della Supercoppa è un esperimento, è una occasione per valorizzare il calcio italiano con più squadre coinvolte. L’accordo con l’Arabia Saudita c’è ormai da diversi anni e per noi è una opportunità da valutare con attenzione visti i grandi investimenti che stanno facendo”.

Foto: Facebook Lorenzo Casini