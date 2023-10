Casillas su Donnarumma: “Mi dispiace sia criticato. È stato un protagonista indiscusso dell’Europeo”

Intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, l’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, ha così parlato di Gianluigi Donnarumma: “È forte e mi spiace che sia stato parecchio criticato ultimamente. Nell’Europeo vinto è stato protagonista indiscusso, adesso paga anche il momento non semplice del PSG. Lui ha iniziato a 16 anni, quasi come me e Buffon. E ci vuole davvero tanto coraggio”.

Foto: Instagram Donnarumma