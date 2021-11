Casillas polemico dopo il Pallone d’Oro vinto da Messi: “Ogni volta è sempre più difficile credere in questi premi”

Iker Casilllas ha espresso il proprio disappunto su Twitter per l’assegnazione del Pallone d’Oro a Messi: “Ogni volta è sempre più difficile credere in questi premi, per me Messi è uno dei 5 migliori giocatori di tutta la storia ma bisogna iniziare a saper catalogare chi sono i migliori dopo una stagione. Non è poi così difficile, sono gli altri che lo rendono difficile!”.

FOTO: Twitter Casillas