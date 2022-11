Casillas: “La Spagna non è favorita, ma da top 4. Ronaldo? Chi lo critica dimentica chi è”

Iker Casillas, ex portiere della Spagna, campione del Mondo nel 2010, a Marca ha parlato delle ambizioni della Spagna al Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “Non considero la Spagna una delle favorite. Vedo Francia, Brasile o Argentina squadre già consolidate, ma penso che la Spagna possa arrivare in semifinale e poi da lì possa andare a vincere. Luis Enrique ha fatto un partire un ricambio generazione e come sempre non è facile. Ma sono arrivati buoni risultati: ha portato la Spagna in semifinale dell’Europeo, ad una finale di Nations League e alla Final Four di un’altra competizione. Sono risultati positivi”.

Sulla scarpa d’oro del Mondiale: “È difficile. Avrei detto Benzema… Penso a Neymar, a Messi, a Cristiano Ronaldo. Sembra che sia venuto qui al Mondiale da invitato, la gente non conta su di lui per quello che è successo con il Manchester United. Quando si parla di Cristiano spesso la gente si dimentica chi è e cosa ha fatto. Lo vorrei sempre in una mia squadra, può ancora giocare a questi livelli”.

Foto: twitter personale