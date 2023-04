Casillas: “La finale di Champions League sarà tra Real Madrid e Napoli”

Iker Casillas, ex leggenda del Real Madrid nonché campione del mondo con la Nazionale spagnola, ai microfoni di Dazn ha pronosticato la finale di Champions League. La finale della coppa, per l’ex portiere dei blancos, sarà tra Real Madrid e Napoli. Le sue parole: “Chi in finale con il Real Madrid? Se devo analizzare la stagione fin qui, vedo che il Napoli è la squadra che ha fatto meglio. Quindi dico che saranno loro ad arrivare in finale”.

Foto: Twitter Casillas