Casillas: “Invidio Buffon. Se potessi giocherei anche io. L’Atalanta è pericolosa”

Iker Casillas, ex portiere spagnolo e ora nella dirigenza del Real Madrid, ha ricevuto il Globe Soccer Award alla carriera a Dubai e ha parlato dell’invidia per Buffon, collega della Juventus, ancora in campo a quasi 43 anni. Parole anche sulla prossima avversaria in Champions, la temibile Atalanta.

Queste le sue parole: “L’Atalanta è un avversario tosto, l’anno scorso è arrivata alla fase finale della Champions League grazie ad un calcio rapido, ha quasi eliminato il PSG ai quarti. Insomma, è un avversario temibile. Sta lottando con le migliori in Italia per vincere lo Scudetto e qualificarsi in Champions, ormai non è più una sorpresa”.

Su Buffon: “Lo invidio. Non mi sorprende, se potessi giocherei anche io a quella età. Fin quando un giocatore si sente bene e si diverte come una volta fa bene a proseguire anche ad età avanzata. Può essere anche un esempio per i più giovani. Gigi è un esempio per tutti, soprattutto per i portieri”.

Sulla Juventus: “Una squadra che ha Cristiano Ronaldo in rosa è sempre tra le candidate a vincere la Champions. Lo conosco, è stato un compagno formidabile, un grande amico e sta dando tutto per vincere alla Juventus. Sta battendo record su record e sono felice per lui”.

Foto: Independent