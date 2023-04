Casillas: “Il periodo in cui vinceva solo la Juventus in Serie A era noioso”

L’ex portiere del Real Madrid e della Spagna ha parlato del suo rapporto sulla Serie A, svelando un retroscena che lo poteva vedere vicinissimo al campionato italiano: “Ad un certo punto ci ho pensato, in Italia ci sono tante grandi squadre: Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio… Però quando sei al Real Madrid… Io ho massimo rispetto per tutte le squadre, ma il Real Madrid è il Real Madrid. Quando sei nella squadra più importante della storia, soprattutto per me che sono di Madrid, è difficile pensare di cambiare. Deve accadere qualcosa per cambiare squadra, però no, nella mia testa c’è sempre stato il Real Madrid”.

Sulla Serie A invece lascia un commento molto soggettivo: “Mi piaceva molto quando ero giovane. Parlo di 25 anni fa, quando era il miglior campionato del mondo. Ci giocavano tutti i più grandi giocatori. La verità è che la Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po’ noioso, ma ora il fatto che il Napoli, così come Inter e Milan negli ultimi anni abbiano fermato il dominio della Juve è un bene per il calcio italiano”.

Foto: twitter personale casillas