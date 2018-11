Casillas attacca Mourinho, lo Special One risponde: “Mi ha affrontato, ma sempre di nascosto”

Che tra Iker Casillas e José Mourinho non scorresse buon sangue è cosa nota. Le vecchie ruggini tra i due, emerse ai tempi del Real Madrid, sono tornate nuovamente a galla. Intervenuto nel corso del programma televisivo ‘Universo Valdano’, il portiere del Porto ha rivelato che oggi probabilmente si comporterebbe in modo diverso, affrontando direttamente l’allenatore: “Penso che se capitasse di nuovo prenderei il toro per le corna, affronterei Mourinho. In quel momento invece ho preferito tacere”. La replica di Mou è arrivata immediatamente: “Questa intervista dà l’idea di essere l’intervista di qualcuno che è alla fine della sua carriera. Ma per quanto riguarda me, quando dice che non mi ha mai affrontato, questo non corrisponde alla verità. Mi ha affrontato e lo ha sempre fatto in un modo in cui non c’è nessuno che lo fa meglio di lui: di nascosto!”, ha detto lo Special One ai microfoni di A Bola.

Foto: Marca