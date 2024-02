Casilla e il Lecco: tanto rumore per una “non notizia”

Il Lecco cerca un portiere dopo l’infortunio a Lamanna. Pochi giorni fa una fonte o presunta tale aveva dato per certo l’arrivo dello svincolato Casilla, ex Real Madrid: come se il suo arrivo in Italia fosse l’anticamera di una firma automatica. In realtà, sarebbe bastato informarsi (come spesso non si fa): Casilla non aveva dato certezze, avrebbe voluto capire prima di mettere nero su bianco, l’esatto contrario rispetto a quanto era stato raccontato. Così Aglietti in conferenza stampa: “Casilla non si sentiva pronto, ha preferito declinare la nostra proposta ed è tornato a casa”. Poi Aglietti si è voluto superare: “Nei nostri portieri abbiamo fiducia”, se fosse stato così il Lecco avrebbe puntato su Saracco senza cercare un altro specialista. Invece, Saracco sara titolare oggi pomeriggio a Terni all’interno di una gestione come minimo poco felice da parte di un club che cerca la salvezza. La Serie B è un campionato importante, servono decisioni coerenti e dirigenti davvero bravi, diversamente anche una vicenda come quella relativa al portiere spagnolo può fare danni. Con tanti saluti a chi aveva parlato di firma imminente di Casilla quando gli scenari erano completamente diversi se non opposti…

Foto: Instagram Kiko Casilla