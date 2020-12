Casertana-Viterbese si sta giocando: i padroni di casa sono solo in nove

La gara tra Casertana e Viterbese si sta giocando. Malgrado i padroni di casa siano in campo in nove a causa dei numerosi casi di Covid nel gruppo squadra, e malgrado ci siano calciatori febbricitanti tra quelli risultati negativi. I giocatori sono stati sottoposti a un ulteriore giro di tamponi rapidi allo stadio e l’inizio della gara è stata posticipato. In questo momento la Viterbese è avanti per 1-0. Qui di seguito la distinta della partita.

Foto: sito ufficiale Casertana