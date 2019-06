Casertana, ufficiale l’arrivo del centrocampista Laaribi

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Casertana ha annunciato “di essersi assicurata la prestazioni sportive del calciatore Mohamed Laaribi. Centrocampista italiano di origini marocchine, nato a Locri (RC) il 18 marzo 1993, Momo, così come ama farsi chiamare, è stato tra i prospetti più interessanti messi in mostra dal girone C di serie C nelle ultime due stagioni. Con la maglia del Rende ha collezionato 55 presenze e 4 gol, sfoderando giocate di altissima qualità. Proprio le sue grandi doti, infatti, gli permettono non solo di dettare i tempi in mezzo al campo, ma di adattarsi in diversi ruoli, anche in posizione più avanzata. Una giovane carriera fatta di tanto lavoro e sacrificio. Doti che, aggiunte a quelle più strettamente legate al terreno di gioco, hanno fatto sì che la Casertana FC puntasse in maniera decisa su di lui”.

Foto: sito ufficiale Casertana