Casertana, depositato al CONI il ricorso contro l’esclusione dalla Lega Pro. Il comunicato

La Casertana FC, così come già preannunciato in seguito alla decisione del Consiglio Federale, comunica di aver depositato attraverso l’avv. Mattia Grassani il ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni, avverso l’esclusione del club rossoblu dal campionato di Serie C. Contestualmente si rende noto che mercoledì, 21 luglio, alle ore 18 il presidente Giuseppe D’Agostino terrà, presso la sede sociale della Casertana FC, una conferenza stampa riservata agli operatori dell’informazione accreditati, in occasione della quale farà il punto della situazione, illustrando nel dettaglio i molteplici aspetti che stanno tenendo banco.